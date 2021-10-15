Європейських автовиробників чекає дефіцит сировини для акумуляторів електромобілів.

Великі автовиробники, такі як Volkswagen, Daimler і Stellantis, прагнуть забезпечити своїм європейські виробництва стабільними поставками акумуляторів для електромобілів, але на них чатує серйозна проблема у вигляді нестачі сировини для цих акумуляторів.

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Відсутність в достатніх кількостях літію, нікелю, марганцю або кобальту може уповільнити перехід до електромобілів, зробити їх більш дорогими і нерентабельними для автовиробників.

До недавнього часу вважалося, що Європа програла гонку акумуляторів домінуючим азіатським виробникам, таким як китайський CATL, південнокорейський LG Chem і японський Panasonic. У цьому не бачили проблеми, сподіваючись імпортувати готові акумуляторні батареї.

Але прогнози великих банків, щодо продажів електромобілів в найближче десятиліття стрімко зростають. Результатом стали програми фінансування ЄС, які обчислюються мільярдами євро, і грандіозні плани споруди великих заводів з виробництва акумуляторів виробниками автомобілів. Тільки компанія Volkswagen планує шість заводів з виробництва акумуляторів в Європі, а Daimler разом з партнерами - чотири. В цілому рахунок запланованих в ЄС проектів наближається до півсотні.

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Якщо всі ці плани стануть реальністю, місцеве виробництво зможе задовольнити попит на акумулятори приблизно до 2030 року. Тоді щорічно буде проводитися стільки акумуляторів, скільки потрібно для 13 млн електромобілів.

Проблема полягає в матеріалах, таких як літій, нікель, марганець і кобальт. Інвестиції у видобуток сировини відстають від інвестицій у виробництво акумуляторних осередків, тому вже зараз ціни на сировину ростуть, і досить скоро брак матеріалів може стати стримуючим фактором, оскільки Європа - не єдиний регіон, що переходить на електромобілі.

Одним з можливих рішень названа відмова від імпорту на користь власної розробки і видобутку. За оцінками EIT InnoEnergy, до 2030 року Європа зможе отримати чверть необхідної їй сировини на місці за умови, що інвестиції почнуть надходити в цьому напрямку вже зараз. Інший варіант - переробка, але проблеми з технологіями не дозволяють сподіватися, що за рахунок вторинної сировини буде задоволено хоча б 10-20% попиту.