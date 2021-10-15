Европейских автопроизводителей ждет дефицит сырья для аккумуляторов электромобилей.

Крупные автопроизводители, такие как Volkswagen, Daimler и Stellantis, стремятся обеспечить свои европейские производства стабильными поставками аккумуляторов для электромобилей, но их подстерегает серьезная проблема в виде нехватки сырья для этих аккумуляторов.

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Отсутствие в достаточных количествах лития, никеля, марганца или кобальта может замедлить переход к электромобилям, сделать их более дорогими и нерентабельными для автопроизводителей.

До недавнего времени считалось, что Европа проиграла гонку аккумуляторов доминирующим азиатским производителям, таким как китайский CATL, южнокорейский LG Chem и японский Panasonic. В этом не видели проблемы, надеясь импортировать готовые аккумуляторные батареи.

Но прогнозы крупных банков, касательно продаж электромобилей в ближайшее десятилетие стремительно растут. Результатом стали программы финансирования ЕС, исчисляемые миллиардами евро, и грандиозные планы постройки крупных заводов по производству аккумуляторов производителями автомобилей. Только компания Volkswagen планирует шесть заводов по производству аккумуляторов в Европе, а Daimler вместе с партнерами – четыре. В целом счет запланированных в ЕС проектов приближается к полусотне.

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Если все эти планы станут реальностью, местное производство сможет удовлетворить спрос на аккумуляторы примерно к 2030 году. Тогда ежегодно будет производиться столько аккумуляторов, сколько нужно для 13 млн электромобилей.

Проблема заключается в материалах, таких как литий, никель, марганец и кобальт. Инвестиции в добычу сырья отстают от инвестиций в производство аккумуляторных ячеек, поэтому уже сейчас цены на сырье растут, и довольно скоро нехватка материалов может стать сдерживающим фактором, поскольку Европа – не единственный регион, который переходит на электромобили.

Одним из возможных решений назван отказ от импорта в пользу собственной разработки и добычи. По оценкам EIT InnoEnergy, к 2030 году Европа сможет получить четверть необходимого ей сырья на месте, при условии, что инвестиции начнут поступать в этом направлении уже сейчас. Другой вариант – переработка, но проблемы с технологиями не позволяют надеяться, что за счет вторичного сырья будет удовлетворено хотя бы 10-20% спроса.