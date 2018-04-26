На Пекінському автосалоні корейський автовиробник представив компактний купеподібний седан під назвою Lafesta, що став першим носієм нової концепції дизайну Sensuous Sportiness.

У Женеві корейці показали концепт Hyundai Le Fil Rouge – провісник нової мови дизайну марки, а тепер привезли до Пекіну серійну модель під назвою Lafesta, що виконана у новому стилі. Наступні автомобілі Хюндай матимуть подібний дизайн. Сподіватимемось, що це не будуть чергові “матрьошки”.

Lafesta не лише раніше за інші моделі приміряла новий костюмчик, а й стала першим серійним седаном у історії марки, що має купеподібний кузов. За рік-два має оновитись корейський бестселлер Hyundai Accent – скоріш за все його обриси та форми будуть близькими до Lafesta. Так само, як і в нової Sonata.



Якщо так на думку корейських дизайнерів виглядає “чуттєва спортивність”, а саме так можна перекласти назву нового фірмового стилю Sensuous Sportiness, то ми готові це прийняти. Акценти у дизайні зроблено на передній частині з радіаторною решіткою під хромованою аркою та похилій лінії даху без характерного зламу в області корми, традиційного для седанів.

На китайському ринку Lafesta надійде в продаж в четвертому кварталі поточного року. Модель матиме єдиний силовий агрегат: бензиновий 1.6 T-GDI з турбіною, котрий поєднується з 7-ступінчатим “роботом”.

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