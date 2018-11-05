На що розраховують маркетологи бренду?

Mercedes-Benz оголосила, що GLE 2019 тепер доступний для замовлення в Німеччині з початковою ціною у 65 807 євро за базову версію 300d 4Matic. Це на 6000 нижче, ніж коштує головний суперник моделі.

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BMW X5 xDrive30d, який являє собою базову версію моделі, коштує у Німеччині 71 100 Євро. Як правило різниця у ціні між моделями-однокласниками Mercedes та BMW не настільки суттєва. Наприклад, в Україні ціни на новий Mercedes-Benz GLE стартують з відмітки у 1 903 883 грн, тоді як найдоступніший конкурент від BMW – X5 xDrive40i оцінюється в 1 950 489 грн.

Фото: Mercedes-Benz GLE 2019 модельного року / Daimler

GLE 300d 4Matic з 3-літровим шестициліндровим дизелем на 242 к.с. та 500 Нм крутного моменту є базовою версіє нвоої моделі. Вибір GLE 450 4Matic вимагає щонайменше 72,649. Модельний ряд Mercedes-Benz також представлений гібридною модифікацією на основі трилітрового мотора (362 к.с. і 500 Нм).

Довгий список додаткових опцій включає в себе такі речі, як Energizing Package, Driving Assistance Package, Driving Assistance Package Plus, електропривід заднього ряду крісел, третій ряд сидінь, світлодіодну оптику Multibeam, Magic Vision Control, підігрів лобового скла та стерео-систему преміум-класу Burmester.

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