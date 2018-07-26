Раніше компанія вивела на китайський ринок модель з подовженою базою і тільки зараз дозволила й європейським покупцям мати найменший Мерс у кузові седан.

Новинка не замінить CLA у модельній гамі німецького виробника, а буде продаватись паралельно з ним, зайнявши місце на одну сходинку нижче.

А-Клас завжди був представлений виключно субкомпактними венами та хетчбеками, однак тепер німці вирішили запропонувати покупцям дещо зручніше і гарніше за хетчбек та при цьому дешевше, за седан CLA. Перше знайомство з седаном відбулось на автосалоні у Пекіні, де компанія Mercedes-Benz презентувала седан з подовженою базою для китайського ринку. Нині ж дійшла черга і до європейських та американських шанувальників марки.

Також цікаво: Нова Audi Q3 показалась у всій красі

Фото: 2019 Mercedes-Benz A-Клас / Daimler

Новий Mercedes-Benz A-Класу вийшов дещо довшим за хетч – плюс 130 мм у довжину і плюс шість у висоту, (4549 та 1446 мм, відповідно), а ширина (1796 мм) і колісна база (2729 мм) залишились незмінними.

Творцям нового седана вдалось звести коефіцієнт опору повітрю кузова до вражаючих 0,22 – Mercedes стверджує, що це найкраща аеродинаміка серед усіх існуючих сьогодні седанів.

Силові установки нової моделі для Європи включають бензиновий 1.3 на 163 к.с для моделі А200 і турбодизель 1.5 на 116 к.с. для версії 180 d. Двигуни поєднуються з 6-ступінчатою МКП або 7-позиційним роботом. Привід – передній. Згодом гаму має поповнити версія А220 4Matic з повним приводом і дволітровим двигуном потужністю у 190 к.с.

Світова прем’єра моделі на публіці відбудеться у жовтні на Паризькому автосалоні. Виробництво розпочнеться вже цього року у Мексиці, а наступного – у Німеччині. На батьківщині базова модель нового седана А-Класу коштує від 26 090 євро.

Також цікаво: Офіційно презентований оновлений Porsche Macan