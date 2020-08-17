Українець збільшив запас ходу електромобіля Nissan Leaf до 650 км

Власник електромобіля з Кропивницького на ім'я Дмитро, автор YouTube-каналу TWIN BATTERY technology, зробив своїми руками "далекобійний" Nissan Leaf. Завдяки переробці старий японський хетчбек став проїжджати стільки ж, скільки нова Tesla Model S Long Range.

Читайте також: Найдоступніші нові мотоцикли та скутери для кур’єрів

Спочатку Дмитро довів ємність батарей свого Nissan Leaf 2014 року до 44 кВт*г, завдяки чому машина стала проїжджати на одному заряді 450 км. Тепер же він збільшив ємністю до 62 кВт*г і досяг значного показника в 650 км.

Щоб домогтися такого збільшення, майстер використав тестово-експериментальну АКБ масою 400 кг власної збірки. Для установки нової АКБ корпус блоку довелося збільшити на 10 мм і опустити його. Незважаючи на істотне збільшення розмірів акумулятора, "тюнінг" абсолютно не впадає в очі.

Після цього Дмитро здійснив пробну поїздку від Кропивницького до Львова і назад (загальна довжина маршруту – 700 км). По дорозі туди автомобіль їхав зі швидкістю 90-100 км / год і з включеним кондиціонером, в такому режимі запасу енергії вистачило на 400-450 км. А ось на зворотному шляху автомобіль пересувався зі швидкістю 55-60 км / год, і ось в даному випадку запас ходу і склав 650 км. Ще одна важлива деталь – за час подорожі батарея жодного разу не перегрілася.

Також цікаво: В Умані 23-річна дівчина на BMW M3 перегнала Ferrari: відео