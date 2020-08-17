Украинец увеличил запас хода электромобиля Nissan Leaf до 650 км

Владелец электромобиля из Кропивницкого по имени Дмитрий, автор YouTube-канала TWIN BATTERY technology, сделал своими руками "дальнобойный" Nissan Leaf. Благодаря переработке, старый японский хэтчбек стал проезжать столько же, сколько новая Tesla Model S Long Range.

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Сначала Дмитрий доказал емкость батарей своего Nissan Leaf 2014 году до 44 кВтч, благодаря чему машина стала проезжать на одном заряде 450 км. Теперь же он увеличил емкостью до 62 кВтч и достиг значительного показателя в 650 км.

Чтобы добиться такого увеличения, мастер использовал тестово-экспериментальную АКБ, массой 400 кг собственной сборки. Для установки новой АКБ корпус блока пришлось увеличить на 10 мм и опустить его. Несмотря на существенное увеличение размеров аккумулятора, "тюнинг" совершенно не бросается в глаза.

После этого Дмитрий осуществил пробную поездку от Кропивницкого во Львов и обратно (общая длина маршрута – 700 км). По дороге туда автомобиль ехал со скоростью 90-100 км/ч и с включенным кондиционером, в таком режиме запаса энергии хватило на 400-450 км. А вот на обратном пути автомобиль передвигался со скоростью 55-60 км/ч, и вот в данном случае запас хода и составил 650 км. Еще одна важная деталь – за время путешествия батарея ни разу не перегрелась.

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