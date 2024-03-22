Компанія Nissan поділилась тизером нового покоління компактного кросовера. Актуальну генерацію моделі було представлено у 2018 році й згодом вона отримала рестайлінг у 2021 році.

Нещодавно шпигуни вже помічали випробувальний прототип, який виявився більшим за актуальний Kicks. Автовиробник поділився тизером з підписом: «Більше, сміливіше та краще, ніж будь-коли.»

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На кадрах, якими поділився Nissan, помітні нові тонкі фари над трьома рядами денних ходових вогнів й нова решітка радіатора. Подібна концепція повторюється з ліхтарями позаду, які мають по два червоні акценти.

Очікується, що новий Kicks побудували на платформі Nissan CMF-B, що розшифровується як Common Module Family – B. На цій же архітектурі створено Nissan Juke та Note, Renault Clio й Captur, а також нові Mitsubishi Colt і ASX.

Платформа передбачає можливість створення автомобілів як з класичними ДВЗ, так і з гібридними силовими установками Nissan e-Power, або чистих електромобілів, тому новий Kicks може бути представлений у всіх трьох варіантах.

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Новий Kicks має стати аналогом моделі Rogue Sport, яка в Європі називається Qashqai. Презентація моделі відбудеться вже незабаром. Початок продажів планується на червень цього року.