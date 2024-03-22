Компания Nissan поделилась тизером нового поколения компактного кроссовера. Актуальная генерация модели была представлена в 2018 году и впоследствии она получила рестайлинг в 2021 году.

Недавно шпионы уже замечали испытательный прототип, который оказался крупнее актуального Kicks. Автопроизводитель поделился тизером с подписью: "Больше, смелее и лучше, чем когда-либо."

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На кадрах, которыми поделился Nissan, заметны новые тонкие фары над тремя рядами дневных ходовых огней и новая решетка радиатора. Подобная концепция повторяется с фонарями позади, которые имеют по два красных акцента.

Ожидается, что новый Kicks построили на платформе Nissan CMF-B, что расшифровывается как Common Module Family – B. На этой же архитектуре созданы Nissan Juke и Note, Renault Clio и Captur, а также новые Mitsubishi Colt и ASX.

Платформа предусматривает возможность создания автомобилей как с классическими ДВС, так и с гибридными силовыми установками Nissan e-Power, или чистых электромобилей, поэтому новый Kicks может быть представлен во всех трех вариантах.

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Новый Kicks должен стать аналогом модели Rogue Sport, которая в Европе называется Qashqai. Презентация модели состоится уже в скором времени. Начало продаж планируется на июнь этого года.