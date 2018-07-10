Titan Surfcamp – це пляжний будинок на колесах, який перетворює відпочинок "дикуном" на цивілізований.

Цією весною компанія Nissan запропонувала любителям відпочинку на природі спеціальний пікап з барбекю Nissan Smokin' Titan. Тепер же перед нами літній спецпроект для відпочинку на узбережжі – Titan Surfcamp.

Мобільний дім створено на базі пікапа Titan XD з 5,0-літровим турбодизелем Cummins. Пікап отримав усе необхідне, для влаштування такого-собі бунгало на березі моря, а на додачу ще й дошку для серфінгу, душ, міні-кухню і кріплення для вудочок. А на даху Surfcamp закріплений розкладний намет.

Фото: Nissan Titan Surfcamp / Nissan

Американський підрозділ Nissan покаже “Серферський табір” 10-13 липня у Орландо, штат Каліфорнія, на Міжнародній конвенції зі спортивної риболовлі (International Convention of Allied Sportfishing Trades).

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