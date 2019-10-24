Мода на кроссовери та електрокари диктує свої вимоги автовиробникам. Nissan створить електрокросовер на базі існуючого хетчбека Leaf.

Компанія Nissan представила електричний прототип, побудований на базі хетчбека Leaf e +. Він оснащений двома електромоторами на обох осях, що діють в новій системі повного приводу Electric All-Wheel-Control. Подібна є у гоночного ліфа Nismo RC. Потужність установки - 227 кВт (309 к.с., 680 Н • м).

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Ліфу відведено роль "мула", але декорованого "в стилі ралі". Зовнішність доповнена глянцевими накладками на бампери, арки і пороги, 17-дюймовими дисками з різновеликими шинами (215/55 R17 спереду, 235/50 R17 ззаду) і "бойовий" розфарбуванням.

"Скоро Nissan запуститить електромобіль, який стане справжнім проривом. Ми розробляємо нові технології електричного приводу і управління шасі, що дозволяють добитися величезного стрибка в контролі прискорення, проходження поворотів і гальмування. Результат буде порівнянний з останніми спорткарами ", - пояснив віце-президент з досліджень Такао Асамі.

Судячи з усього, "проривом" повинен стати кросовер, заснований на концепті Nissan Ariya. Тест-кар трохи менше Арії: довжина - 4480 мм (-120), ширина - 1830 (-90), висота - 1540 (-90), колісна база - 2700 мм. Заявлено, що прототип "готовий витримати найсуворіші дорожні умови".



Усередині поверх штатного восьмидюймового дисплея встановлений великий "телевізор" діагоналлю 12,3 дюйма (як в Арії), на якому в графічному інтерфейсі відображається розподіл тяги між колесами.

Виробник обіцяє "дуже швидке, але надзвичайно плавне прискорення" і механізми управління гальмами на кожному з чотирьох коліс. "Водії зможуть скористатися системою повного приводу практично в будь-яких дорожніх умовах", - стверджує Nissan. Рекуперація енергії гальмування передбачена для обох електромоторів. Це знижує ймовірність закачування і пов'язаного з ним дискомфорту. Терміни впровадження новинки не названі. Серійну Арію японці очікують в 2020 році.

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