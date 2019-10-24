Мода на кроссоверы и электрокары диктует свои требования автопроизводителям. Nissan создаст электрокросовер на базе существующего хэтчбека Leaf.

Компания Nissan представила электрический прототип, построенный на базе хэтчбека Leaf e +. Он оснащен двумя электромоторами на обеих осях, действующих в новой системе полного привода Electric All-Wheel-Control. Подобная у гоночного лифа Nismo RC. Мощность установки – 227 кВт (309 л.с., 680 Н • м).

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Лифу отведена роль "мула", но декорированного "в стиле ралли". Внешность дополнена глянцевыми накладками на бамперы, арки и пороги, 17-дюймовыми дисками с разноразмерными шинами (215/55 R17 спереди, 235/50 R17 сзади) и "боевой" раскраской.

"Скоро Nissan запустит электромобиль, который станет настоящим прорывом. Мы разрабатываем новые технологии электрического привода и управления шасси, позволяющие добиться огромного скачка в контроле ускорения, прохождения поворотов и торможения. Результат будет сравним с последним спорткарами", – пояснил вице-президент по исследованиям Такао Асами.

Судя по всему, "прорывом" должен стать кроссовер, основанный на концепте Nissan Ariya. Тест-кар поменьше Арии: длина – 4480 мм (-120), ширина – 1830 (-90), высота – 1540 (-90), колесная база – 2700 мм (имеется данных для сравнения). Заявлено, что прототип "готов выдержать самые суровые дорожные условия".

Внутри поверх штатного восьмидюймового дисплея установлен большой "телевизор" диагональю 12,3 дюйма (как в Арии), на котором в графическом интерфейсе отображается распределение тяги между колесами.

Производитель обещает "очень быстрое, но чрезвычайно плавное ускорение" и механизмы управления тормозами на каждом из четырех колес. "Водители смогут воспользоваться системой полного привода практически в любых дорожных условиях", – утверждает Nissan. Рекуперация энергии торможения предусмотрена для обоих электромоторов. Это снижает вероятность закачивания и связанного с ним дискомфорта. Сроки внедрения новинки не названы. Серийную Арию японцы ожидают в 2020 году.

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