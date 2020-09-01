Суперник Toyota Supra від Nissan дебютує за два тижні. Ринковий дебют – у 2022 році.

Nissan офіційно оголосив, що заміна для моделі 370Z буде представлена ​​через два тижні від сьогодні. Новий тізер перед прем’єрою не розкриває нічого нового, однак служить свого роду запрошенням на показ.

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“Пробудження сили Z з новим Nissan Z Proto. Поєднання 50 років пристрасті та спадщини з сучасними технологіями”. Так описує майбутній спорткар виробник, нагадуючи нам про кілька поколінь купе з літерою Z у назві.



Жодних подробиць про наступний Z-спорткар поки нема, лише чутки. Передбачається, що автомобіль не буде модифікацією попередника – 370Z, отримає позначення 400Z, а під капотом у нього буде двотурбінний 3-літровий V6 від Infiniti Q60 Red Sport 400.

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