Суперник Toyota Supra від Nissan дебютує за два тижні. Ринковий дебют – у 2022 році.
Nissan офіційно оголосив, що заміна для моделі 370Z буде представлена через два тижні від сьогодні. Новий тізер перед прем’єрою не розкриває нічого нового, однак служить свого роду запрошенням на показ.
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“Пробудження сили Z з новим Nissan Z Proto. Поєднання 50 років пристрасті та спадщини з сучасними технологіями”. Так описує майбутній спорткар виробник, нагадуючи нам про кілька поколінь купе з літерою Z у назві.
Жодних подробиць про наступний Z-спорткар поки нема, лише чутки. Передбачається, що автомобіль не буде модифікацією попередника – 370Z, отримає позначення 400Z, а під капотом у нього буде двотурбінний 3-літровий V6 від Infiniti Q60 Red Sport 400.
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