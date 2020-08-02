Починаючи з 2023 року концерн збирається випустити на ній цілу лінійку моделей.

До 2025 року концерн поступово перейде від двох платформ, що підтримують різні силові установки, до використання двох 100% електрифікованих платформ.

Нова платформа eVMP стане основою широкого ряду електромобілів. Ця абревіатура розшифровується як Electric Vehicle Modular Platform – "Модульна платформа для електромобілів".

Починаючи з 2023 року на цій платформі буде випущено ряд нових моделей в сегментах C і D - від седанів до позашляховиків.

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Платформа eVMP отримає всі інженерні ноу-хау Групи PSA і матиме сукупну ємність АКБ від 60 до 100 кВт/год. Це вдасться за рахунок оптимізованої архітектури, що використовує для розміщення батареї весь простір під підлогою автомобіля. Ємність до 50 кВт/год на метр колісної бази автомобіля забезпечить моделям запас ходу на електротязі від 400 до 650 км (по циклу WLTP) в залежності від типу кузова. На кількох ринках також будуть запропоновані модифікації цих моделей, оснащені гібридними силовими установками.

Нова платформа eVMP також буде ефективною і в економічному плані, адже на ній створять моделі різних брендів, які сьогодні є в портфелі Групи.

Нагадаємо, що названі найпопулярніші електромобілі в Україні.