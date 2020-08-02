Начиная с 2023 года концерн собирается выпустить на ней целую линейку моделей.

До 2025 года концерн постепенно перейдет от двух платформ, поддерживающих различные силовые установки, к использованию двух 100% электрифицированных платформ.

Новая платформа eVMP станет основой широкого ряда электромобилей. Эта аббревиатура расшифровывается как Electric Vehicle Modular Platform – "Модульная платформа для электромобилей".

Начиная с 2023 года на этой платформе будет выпущен ряд новых моделей в сегментах C и D – от седанов до внедорожников.

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Платформа eVMP получит все инженерные ноу-хау Группы PSA и будет иметь совокупную емкость АКБ от 60 до 100 кВт/ч. Это удастся за счет оптимизированной архитектуры, которая использует для размещения батареи все пространство под полом автомобиля. Емкость до 50 кВт/ч на метр колесной базы автомобиля обеспечит моделям запас хода на электротяге от 400 до 650 км (по циклу WLTP) в зависимости от типа кузова. На нескольких рынках также будут предложены модификации этих моделей, оснащенные гибридными силовыми установками.

Новая платформа eVMP также будет эффективной и в экономическом плане, ведь на ней создадут модели разных брендов, которые сегодня есть в портфеле Группы.

Напомним, что названы самые популярные электромобили в Украине.