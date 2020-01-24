Міністр інфраструктури планує за п’ять років каденції відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг. Загальна протяжність автошляхів України складає 172 тисячі кілометрів.

У Міністерстві інфраструктури України за п’ять років планують відновити 24 тисячі кілометрів доріг в Україні. Про це повідомив у ефірі програми "Сніданок з 1+1" очільник міністерства Владислав Криклій.

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"Взагалі за наших 5 років каденції розраховуємо принаймні 24 тисячі кілометрів доріг по Україні відремонтувати, це дороги державного і місцевого значення", - сказав Криклій.

Нагадаємо, що мережа автомобільних доріг загального користування включає 172,4 тис. км доріг. З них з твердим покриттям - 164,1 тис. Км (без урахування муніципальних, відомчих, внутрішньогосподарських доріг).

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