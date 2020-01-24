Министр инфраструктуры планирует за пять лет каденции отремонтировать 24 тысячи километров дорог. Общая протяженность автодорог Украины составляет 172 тысячи километров.

В Министерстве инфраструктуры Украины за пять лет планируют восстановить 24 тысячи километров дорог в Украине. Об этом сообщил в эфире программы "Завтрак с 1+1" глава министерства Владислав Криклий.

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"Вообще во время наших 5 лет каденции рассчитываем по крайней мере 24 тысячи километров дорог по Украине отремонтировать, это дороги государственного и местного значения", – сказал Криклий.

Напомним, что сеть автомобильных дорог общего пользования составляет 172,4 тыс. км дорог. Из них с твердым покрытием – 164,1 тыс. км (без учета муниципальных, ведомственных, внутрихозяйственных дорог).

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