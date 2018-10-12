Один з найбільш масових сегментів на виставці "Автотехсервіс-2018" - мастильні матеріали. Нових продуктів і навіть брендів в цій групі представлено дійсно багато.

Що б не відбувалося на ринку нових і старих автомобілів, масла для них будуть потрібні завжди. Та й прогрес у цій сфері крокує вперед сміливо і впевнено. Тому "Авто 24" з особливим інтересом знайомилися з новинками від компаній-"маслянщиків".

Totachi

Погодьтеся, від цього імені так і повіяло тими старими добрими часами, коли чудові японські товари дійсно були японськими і були синонімом практичності і довговічності. Правда, мастильні матеріали під таким брендом в Україні раніше не продавалися, і імпортеру Tоtachi належить добре попрацювати в цьому напрямку.

Японці пропонують нам спробувати їхні консистентні мастила і масла, синтезовані за сучасною технологією PAO Ester. Нам представники компанії чесно сказали, що взагалі-то японське масло, та ще нового покоління, коштує недешево, але оскільки бренд тільки входить на український ринок, ціна значно знижена. Давайте запам'ятаємо це ім'я, щоб зрозуміти через час – наскільки ми готові платити за японську якість?

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Bizol

Мастильні матеріали даної марки ми знаємо давно, але в цей раз на стенді компанії ми знайшли щось цікаве: стенд Bizol ATF Intelligence 2000 для заміни робочої рідини автоматичної трансмісії.

Процедура ця традиційно не найпростіша, мастило ATF теж далеко не найдешевше. А спеціально сконструйоване обладнання дозволить з одного боку, скоротити час заміни, а з іншого – виключити помилки при її проведенні. Апарат управляється однією людиною, він автоматично відкачує рідину з коробки передач і замінює її на нову.

Liqui Moly

Німецький виробник, як звичайно, представив свою неймовірно широку гаму масел і іншої продукції нафтохімії, але ми звернули увагу на цікавий апарат. Він не має відношення до масел, але все одно дуже корисний для сервісменів.

Стенд JetClean Tronic II вміє очищати форсунки систем живлення без демонтажу з автомобіля. Причому двигун може бути як бензиновий, так і дизельний! Також даний стенд може застосовуватися для промивання паливного насоса й бака, у тому числі – і на виїзді, наприклад, після випадкової заправки не тим видом палива на АЗС.

ZIC

Корейський виробник мастильних матеріалів SK Lubricants показав на "Автотехсервісі-2018" моторні масла трьох своїх лінійок: відносно нової преміальної ZIC Top, дорогої синтетичної групи ZIC X9 і більш доступної лінійки ZIC X7.

Як і інші масла даної марки, всі вони створені на основі власного базового масла, одним з найбільших постачальників якого на світовий ринок є саме корейська SK Lubricants.

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Azmol

Найстаріший український виробник масел з Бердянська вдихнув на повні груди після того як у минулому році отримав інвестиції від британської компанії Global Lubricants Limited. Від асортименту масел та консистентних мастил марки Azmol British Petrochemicals буквально рябить в очах.

Моторні, трансмісійні, гідравлічні масла, антифризи і робочі рідини для підсилювачів і автоматичних трансмісій розділені на два каталоги – "легковий" і "вантажний". У номенклатурі є і "синтетика", і "полусинтетика", і "мінералка", і навіть масла для двотактних моторів малого обсягу. Моторні масла відповідають вимогам провідних світових автовиробників – аж до BMW, Mercedes і Porsche.

Наша довідка

Виставка "Автотехсервіс-2018" відкрилася 23-го травня і триватиме по 26 травня у Міжнародному виставковому центрі за адресою р. Київ, Броварський проспект, 15. Свої стенди в павільйонах МВЦ на "Лівобережній" розгорнули понад 190 компаній-виробників і дистриб'юторів профільного ринку з Великобританії, Німеччини, Італії, Китаю, Литви, ОАЕ, Польщі, Румунії, Сербії, Туреччини, України, Франції та Швейцарії.

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