На одному із заводів Renault можуть розпочати випуск автомобілів Mitsubishi для Європи. Це суперечить попереднім планам припинити продаж автомобілів Mitsubishi в Європі.

Financial Times повідомляє, що Renault може виробляти автомобілі Mitsubishi на одному зі своїх французьких заводів.

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Nissan придбав 34% акцій Mitsubishi після того, придбання додало ще одну компанію до вже існуючого альянсу Renault-Nissan, утворивши партнерство Renault-Nissan-Mitsubishi.

Масштабна реструктуризація була оголошена для подолання глобального економічного спаду та провальних продажів бренду Mitsubishi. План під назвою “Маленький, але красивий” був частиною переосмислення в цілому Альянсі, покликаного витримати падіння попиту на автомобілі у світі. Стратегія передбачає, що кожен з брендів зосереджується на своїх найсильніших ринках і виходить з тих, де мав слабкі позиції.

Це призвело до того, що Mitsubishi оголосила про заморожування всіх нових європейських моделей, де вони мали близько 1% частки ринку. Натомість Mitsubishi має зосередити свої зусилля на ринку Південної Азії, де бренд досягнув успіху.

Financial Times, посилаючись на джерела всередині компанії, повідомляє, що керівництво зараз розглядає можливість змін, головною з яких є запровадження виробництва автомобілів Mitsubishi на потужностях Renault у Франції. Це дозволить бренду зберегти присутність у Європі.

Такий крок відповідав би плану збільшення співпраці між трьома компаніями, а також використанню потенціалу заводів Renault. Французький виробник автомобілів вже втрачає тисячі робочих місць у Франції. Раніше генеральний директор Renault Лука де Мео заявляв про намір збільшити потужності на своїх заводах, які в даний час працюють в середньому на 70%.

У Старому світі досить популярними є Mitsubishi Outlander, причому гібридний Outlander PHEV був найбільш продаваним плагіном-гібридом. Також досить непогано показав себе на європейському ринку Mitsubishi Mirage / Space Star.