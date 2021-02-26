На одном из заводов Renault могут начать выпуск автомобилей Mitsubishi для Европы. Это противоречит предыдущим планам прекратить продажу автомобилей Mitsubishi в Европе.

Financial Times сообщает, что Renault может производить автомобили Mitsubishi на одном из своих французских заводов.

Узнайте также: Peugeot кардинально изменил логотип и фирменную айдентику

Nissan приобрел 34% акций Mitsubishi, приобретение добавило еще одну компанию к уже существующему альянсу Renault-Nissan, образовав партнерство Renault-Nissan-Mitsubishi.

Масштабная реструктуризация была объявлена ​​для преодоления глобального экономического спада и провальных продаж бренда Mitsubishi. План под названием "Маленький, но красивый" был частью переосмысления Альянса в целом, призванного выдержать падение спроса на автомобили в мире. Стратегия предусматривает, что каждый из брендов сосредотачивается на своих сильных рынках и исходит из тех, где имел слабые позиции.

Это привело к тому, что Mitsubishi объявила о замораживании всех новых европейских моделей, где они имели около 1% доли рынка. А Mitsubishi должна сосредоточить свои усилия на рынке Южной Азии, где бренд достиг успеха.

Financial Times, ссылаясь на источники внутри компании, сообщает, что руководство сейчас рассматривает возможность изменений, главным из которых является введение производства автомобилей Mitsubishi на мощностях Renault во Франции. Это позволит бренду сохранить присутствие в Европе.

Такой шаг соответствовал бы плану увеличения сотрудничества между тремя компаниями, а также использованию потенциала заводов Renault. Французский производитель автомобилей уже теряет тысячи рабочих мест во Франции. Ранее генеральный директор Renault Лука де Мео заявлял о намерении увеличить мощности на своих заводах, которые в настоящее время работают в среднем на 70%.

В Старом Свете достаточно популярны Mitsubishi Outlander, причем гибридный Outlander PHEV был самым продаваемым плагином-гибридом. Также довольно неплохо показал себя на европейском рынке Mitsubishi Mirage/Space Star.