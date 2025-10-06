Нові пікапи Nissan Navara зміцнили мобільність спецпідрозділу ГУР

Автомобілі Navara у версії CE 4х4 отримав "Спецпідрозділ Тимура". Про транспортний транш йдеться на ФБ сторінці "Повернись живим". Ця модель добре знайома нашим читачам з попередніх описів.

Згаданий вище розвідувальний загін не дуже афішує свою роботу, але з деяких джерел відомо, що ці "сміливі хлопці тримають під контролем “вишки Бойка” та острів Зміїний, щоб не дати росіянам знову захопити їх і використовувати у воєнних цілях".

Попри те, що у зоні відповідальності підрозділу знаходяться морські об'єкти, на суходолі у розвідників також завдань вистачає. Новенькі автомобілі з повним приводом стануть у пригоді як у бойових завданнях, так і в логістиці на підвезенні амуніції, особового складу, харчових продуктів, води тощо.

Підтримка фронту надійшла від БФ “Повернись живим”, але донатили на ці та інші машини люди з усієї країни та закордоння. Фото: Повернись живим

Незамінними вони були, є і будуть в медичній евакуації поранених та хворих. Про таке застосування техніки розвідники також говорили.



Загалом за час свого існування "Повернись живим" передав ГУР транспорту на понад 200 млн грн. Це не тільки пікапи, але й буси, багі, мотоцикли тощо. Сучасна війна є високомобільною й армійські розвідники мають швидко переміщатися, аби нищити ворога.