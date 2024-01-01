Нововведення в Дії: повідомлятиме причину відмови в перереєстрації

З початку запуску перереєстрації в Дії було проведено понад 140 000 угод з купівлі та продажу. Та сервіс продовжує вдосконалюватись. В офіційному Телеграм-каналі Дії повідомили, що відтепер додаток буде повідомляти причину відмови в перереєстрації.

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«Зізнаємось, особливий вид задоволення команди Дії — спостерігати, як збільшується кількість ексклюзивних, дієвих номерних знаків на дорогах міст. Бо розуміємо, що українці проводять час із рідними, а не в чергах до сервісних центрів МВС чи пошуках бігунків», - сказано у повідомленні.



«Відтепер Дія повідомлятиме, чому відмовлено в продажу авто. Раніше, щоб дізнатися причину відмови, треба було звертатися в сервісний центр МВС», - повідомляють у Телеграм-каналі Дії.