Нововведения в Дії: будет сообщать причину отказа в перерегистрации

С начала запуска перерегистрации в Дії было проведено более 140 000 сделок по купле и продаже. И сервис продолжает совершенствоваться. В официальном Телеграмм-канале Дії сообщили, что отныне приложение будет сообщать причину отказа в перерегистрации.

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"Признаемся, особый вид удовольствия команды Дії - наблюдать, как увеличивается количество эксклюзивных, действенных номерных знаков на дорогах городов. Потому что понимаем, что украинцы проводят время с родными, а не в очередях в сервисные центры МВД или поисках бегунков", - сказано в сообщении.



"Отныне Дія будет сообщать, почему отказано в продаже авто. Ранее, чтобы узнать причину отказа, надо было обращаться в сервисный центр МВД", — сообщают в Телеграм-канал Дія.