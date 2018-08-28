Чи до вподоби вам трикутники?

Компактний південнокорейський седан Hyundai Elantra 2019 модельного року отримав досить радикальне оновлення зовнішності, змінивши хвилясті лінії на гострі кути і грані.

Найпомітнішим елементом дизайну оновленої моделі є головна оптика з трикутними денними ходовими вогнями. Трикутники можна знайти і в інших частинах кузову – протитуманні ліхтарі, задня оптика тощо. Закруглення залишилось хіба що у формі капота та переднього бампера у профіль.

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Фото: Hyundai Elantra 2019 року / Hyundai

Та не про зовнішність говорить прес-реліз Hyundai – головними змінами виробник вважає новітні системи безпеки, котрими обладнується ця модель. Так у список оснащення оновленої Elantra тепер входять камери кругового огляду, система попередження зіткнень, система утримання рядності та моніторинг уваги водія. Стандартним для усіх рівнів оснащення Елантри стане 5-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи з підтримкою Bluetooth. Топові версії седана матимуть акустичну систему з 8 динаміками та сабвуфером, бездротову зарядку для смартфона та функцію Safe Exit Assist, яка попереджає водіїв машин, що наближаються, про відкриті двері.

Під капотом Elantra змін не відбулось. Як і раніше машину приводить у рух 2-літровий чотирициліндровий двигун на 150 кінських сил, або ж 1.4 турбо продуктивністю у 128 сил.

Цікаво, що 200-сильна версія моделі Elantra Sport, доступна на ринках деяких країн, залишається у старому кузові, а оновлення для неї корейці обіцяють представити пізніше цього року.

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