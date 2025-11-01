Новий асфальт з графеном: ям більше не буде

Як повідомляє Popular Science, графенові дороги можуть стати проривом у дорожньому будівництві. Пілотний проєкт у графстві Ессекс (Велика Британія) показав, що додавання графену до асфальтової суміші підвищує міцність покриття на 10% і знижує його чутливість до вологи на 20%.

Чому дорога така міцна

Новий матеріал — Gipave — тестували три роки на окремій смузі виїзної дороги поблизу Лондона. Поруч клали звичайний асфальт для порівняння. Після кількох сезонів навантажень тисячами автомобілів і вантажівок інженери відібрали зразки для лабораторних досліджень.

Результат виявився вражаючим: навіть після замочування у воді графеновий асфальт залишився значно твердішим і міцнішим. Коли матеріал все ж тріскався, руйнувався кам’яний заповнювач, а не сполучна речовина — отже, зв’язок компонентів став майже ідеальним.

Чому це важливо

Дорожнє господарство — одна з найвитратніших галузей у світі. Лише у США щороку витрачають понад 200 мільярдів доларів на ремонт доріг, а втрати від ям і тріщин для водіїв оцінюються у 26,5 мільярда доларів на рік.

Причина проста: традиційний асфальт з часом слабшає під дією температур, води та навантажень. А коли з’являються мікротріщини — починається лавина руйнувань, знайома кожному водію після весняного танення снігу. Графен, створений з одного шару атомів вуглецю, має 200-кратну міцність сталі, але при цьому легкий і надтонкий.

Його вже використовують у акумуляторах, електроніці та навіть будівництві мостів, тож застосування в дорожньому покритті — логічний крок.

Єдине «але» — ціна

Інженери визнають: графеновий асфальт дорожчий. Один квадратний фут (0,09 м²) Gipave коштує близько 30 центів. Здається небагато, але якщо перерахувати на кілометри — цифри вражають.

Для прикладу: одна миля (1,6 км) чотирисмугової дороги — це понад 250 тисяч квадратних футів, тобто понад 124 мільярди доларів, якби замінити всі дороги США на графенові.

Втім, розробники наголошують: не обов’язково замінювати все покриття одразу. Навіть часткове використання Gipave для ремонту ям чи ключових магістралей вже дасть значний ефект.

Дорога без ям — більше не фантастика

Технологія ще проходить тести в Європі, але якщо вона покаже такі ж результати в масштабних проєктах, ямковий ремонт може відійти в історію.

Графен не лише подовжує термін служби дороги, а й потенційно зменшує викиди CO₂, адже потреба в постійних ремонтах стане значно меншою.