Новый асфальт с графеном: ям больше не будет

Как сообщает Popular Science, графеновые дороги могут стать прорывом в дорожном строительстве. Пилотный проект в графстве Эссекс (Великобритания) показал, что добавление графена к асфальтовой смеси повышает прочность покрытия на 10% и снижает его чувствительность к влаге на 20%.

Кстати в Великобритании нашли миллион ям на дорогах

Почему дорога такая прочная

Новый материал - Gipave - тестировали три года на отдельной полосе выездной дороги вблизи Лондона. Рядом клали обычный асфальт для сравнения. После нескольких сезонов нагрузок тысячами автомобилей и грузовиков инженеры отобрали образцы для лабораторных исследований.

Результат оказался впечатляющим: даже после замачивания в воде графеновый асфальт остался значительно тверже и прочнее. Когда материал все же трескался, разрушался каменный заполнитель, а не связующее вещество - следовательно, связь компонентов стала почти идеальной.

Почему это важно

Дорожное хозяйство - одна из самых затратных отраслей в мире. Только в США ежегодно тратят более 200 миллиардов долларов на ремонт дорог, а потери от ям и трещин для водителей оцениваются в 26,5 миллиардов долларов в год.

Причина проста: традиционный асфальт со временем ослабевает под действием температур, воды и нагрузок. А когда появляются микротрещины - начинается лавина разрушений, знакомая каждому водителю после весеннего таяния снега. Графен, создан из одного слоя атомов углерода, имеет 200-кратную прочность стали, но при этом легкий и сверхтонкий.

Его уже используют в аккумуляторах, электронике и даже строительстве мостов, поэтому применение в дорожном покрытии - логичный шаг.

Кстати дорога с индуктивной зарядкой уже тестируется

Единственное "но" - цена

Инженеры признают: графеновый асфальт дороже. Один квадратный фут (0,09 м²) Gipave стоит около 30 центов. Кажется немного, но если пересчитать на километры - цифры впечатляют.

Для примера: одна миля (1,6 км) четырехполосной дороги - это более 250 тысяч квадратных футов, то есть более 124 миллиардов долларов, если бы заменить все дороги США на графеновые.

Впрочем, разработчики отмечают: не обязательно заменять все покрытие сразу. Даже частичное использование Gipave для ремонта ям или ключевых магистралей уже даст значительный эффект.

Дорога без ям - больше не фантастика

Технология еще проходит тесты в Европе, но если она покажет такие же результаты в масштабных проектах, ямочный ремонт может отойти в историю.

Графен не только продлевает срок службы дороги, но и потенциально уменьшает выбросы CO₂, ведь потребность в постоянных ремонтах станет значительно меньше.