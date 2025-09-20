В Великобритании нашли миллион ям на дорогах

В Украине ямки на дороге никто не считает, потому что можно сбиться со счета, а вот в Великобритании их насчитали более миллиона. Эти дефекты являются одной из основных причин выхода из строя автомобилей, о чем пишут в большом исследовании эксперты Службы страхования от поломок RAC Financial Services Limited.

Британское правительство даже создало фонд в размере 1,6 миллиарда фунтов стерлингов для решения этой проблемы до конца 2026 года. Это в конвертации будет 1,87 миллиарда евро, то есть 90,5 млрд грн. Несмотря на большую цифру, такой суммы не хватит, потому что дорог много, а ямок еще больше.

По оценкам RAC, ежегодно водители сталкиваются как минимум с миллионом выбоин на дорогах страны, но фактическое количество меняется от сезона к сезону. В среднем на дорогах Англии и в Уэльсе насчитывается около шести выбоин на милю.

Выбоины в Англии признаны национальным позором

Уже в 2023 году по отдельным данным, полученными по запросу согласно Закону о свободе информации (FOI), вывод сделан не очень утешительный. Это дало определенные представления о масштабах проблемы с выбоинами в Великобритании. И впоследствии признано национальным позором.

Из всех 185 советов графств и районов Англии 81 орган власти предоставил ответ. Из этого следует, что там в 2021/22 финансовом году в Англии было зарегистрировано 556 658 выбоин – эта цифра была бы намного выше, если бы все советы предоставили данные. При этом запрос FOI не включал дефекты дорог в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии – это означает, что настоящее количество выбоин в Великобритании, вероятно, вдвое или втрое превышает 556 658, о которых сообщалось.

Инфографика: Авто24 по данным RAC

Мало того, по статистике между 2022 и 2023 годами в Англии и Уэльсе было заполнено 1,4 миллиона выбоин – меньше, чем 1,7 миллиона годом ранее.

Согласно последним данным, количество выхода из строя транспортных средств, связанных с выбоинами, выросло до чрезвычайно высокого уровня во втором квартале 2025 года, при этом патрули RAC отреагировали на 9% больше инцидентов, чем за аналогичный период прошлого года.

А их все больше на каждой миле

С апреля по июнь 2025 года RAC зафиксировала 6575 случаев, связанных с поврежденными амортизаторами, сломанными пружинами подвески и погнутыми колесами – проблемы, которые обычно связаны с ухудшением состояния дорожного покрытия. Это свидетельствует об увеличении с 6050 случаев во втором квартале 2024 года, и это самый высокий квартальный показатель со второго квартала 2023 года.

В течение последних 12 месяцев до 30 июня 2025 года патрули RAC проработали 24 763 поломки, связанные с выбоинами (в среднем 68 в день), что на 500 больше инцидентов по сравнению с годом, закончившимся в марте 2025 года.

Среди трех самых распространенных типов повреждений от ухабов, можно выделить сломанные пружины подвески. Они чаще всего ломались из-за их роли в поглощении дорожных ударов.

Во втором квартале 2025 года RAC отреагировала на 4779 таких поломок, что на 23% больше, чем 3887 случаев, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года.

Британская строительная компания JCB выпустила свою новейшую машину, которая имеет целью решить проблему выбоин в стране. Pothole Pro может устранить выбоину всего за восемь минут (см. видео ниже), что стоит около 30 фунтов стерлингов, то есть 34,6 евро или 1 680 гривен. Традиционный ремонт может длиться часами и стоить более чем вдвое дороже, чем машина JCB.

Больше всего выбоин имеют

В Дербишире было больше всего выбоин на дорогах по регионам – 90 596, далее следуют Ланкашир (67 439) и Нортумберленд (51 703).

Самое длинное среднее время на ремонт отдельных пробоев в Сток-он-Тренте составило 657 дней. За ним следовали Вестминстер (556 дней) и Норфолк (482 дня).

Ожидается, что миллионы водителей получат преимущества от безопасных дорог благодаря инвестициям в размере упомянутых 1,6 миллиарда фунтов стерлингов, объявленным правительством для ремонта дорог и заполнения выбоин. Эти инвестиции – почти на 50% больше, чем прошлогоднее.

Вероятность выхода из строя транспортного средства из-за выбоины зависит от различных факторов, включая серьезность выбоины, скорость и угол, под которым транспортное средство в нее врезается, состояние транспортного средства и тип дорожного покрытия.

Пришло время учредить Национальный день выбоин

Данные индекса выбоин RAC показывают, что машины в Великобритании сегодня в 1,7 раза чаще ломаются из-за выбоин, чем в 2006 году, когда данные были впервые собраны (по состоянию на октябрь 2024 года).

Хвастаться не будем, но из этих фотографий видно, что британские выбоины не лучше украинских. Фото: сайт rac.co.uk

Хотя меньшие выбоины могут не нанести значительного вреда, большие или более глубокие выбоины могут представлять больший риск.

Некоторые потенциальные проблемы, возникающие от попадания в выбоину:

Повреждение шин - выбоины могут вызвать проколы, выпячивание боковин или разрывы шин, если удар достаточно сильный.

Повреждение колес и подвески - сильный удар в выбоину может привести к погнутым или треснувшим колесам, перекосу или повреждению компонентов подвески, таких как амортизаторы, стойки или рычаги управления.

Проблемы с рулевым управлением - влияние выбоины может повлиять на рулевое управление, что приведет к перекосу, вибрации руля или трудностей с управлением.

Повреждение выхлопной системы или ходовой части - особенно глубокие выбоины могут привести к удару днища автомобиля о поверхность дороги, что приведет к повреждению выхлопной системы, поддона картера или других компонентов.

Потеря контроля над транспортным средством – причиной многих аварий может быть наезд водителя на выбоину. Они представляют опасность для всех участников дорожного движения.

Именно поэтому RA рекомендует британским водителям быть осторожным и стараться избегать ухабов, когда это возможно. При этом не следует забывать о регулярном техническом обслуживании транспортного средства, что поможет выявить любые проблемы, полученные от ударов о выбоины. Впрочем, эти наставления актуальны и для наших водителей в Украине.