У Великобританії знайшли мільйон ям на дорогах

В Україні ямки на дорозі ніхто не рахує, бо можна збитися з ліку, а ось у Великій Британії їх нарахували понад мільйон. Ці дефекти є однією з основних причин виходу з ладу автомобілів, про що пишуть у великому дослідженні експерти Служби страхування від ламання RAC Financial Services Limited.

Британський уряд навіть створив фонд у розмірі 1,6 мільярда фунтів стерлінгів для розв'язання цієї проблеми до кінця 2026 року. Це в конвертації буде 1,87 мільярда євро, тобто 90,5 млрд грн. Попри велику цифру, такої суми не вистачить, бо доріг багато, а ямок ще більше.

Читайте також Нові дорожні знаки у Великобританії "списані" з українських

За оцінками RAC, щороку водії стикаються щонайменше з мільйоном вибоїн на дорогах країни, але фактична кількість змінюється від сезону до сезону. В середньому на дорогах Англії та в Уельсі налічується близько шести вибоїн на милю.

Вибоїни в Англії визнані національною ганьбою

Вже у 2023 році за окремими даними, отриманими за запитом згідно із Законом про свободу інформації (FOI), висновок зроблено не дуже втішний. Це дало певні уявлення про масштаби проблеми з вибоїнами у Великій Британії. І згодом визналося за національну ганьбу.

З усіх 185 рад графств та районів Англії 81 орган влади надав відповідь. З цього випливає, що там у 2021/22 фінансовому році в Англії було зареєстровано 556 658 вибоїн – ця цифра була б набагато вищою, якби всі ради надали дані. При цьому запит FOI не включав дефекти доріг в Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії – це означає, що справжня кількість вибоїн у Великій Британії, ймовірно, вдвічі або втричі перевищує 556 658, про які повідомлялося.

Інфографіка: Авто24 за даними RAC

Мало того, за статистикою між 2022 і 2023 роками в Англії та Уельсі було заповнено 1,4 мільйона вибоїн – менше, ніж 1,7 мільйона роком раніше.

Згідно з останніми даними, кількість виходу з ладу транспортних засобів, пов'язаних з вибоїнами, зросла до надзвичайно високого рівня у другому кварталі 2025 року, при цьому патрулі RAC відреагували на 9% більше інцидентів, ніж за аналогічний період минулого року.

А їх все більше на кожній милі

З квітня по червень 2025 року RAC зафіксувала 6575 випадків, пов'язаних з пошкодженими амортизаторами, зламаними пружинами підвіски та погнутими колесами – проблеми, які зазвичай пов'язані з погіршенням стану дорожнього покриття. Це свідчить про збільшення з 6050 випадків у другому кварталі 2024 року, і це найвищий квартальний показник з другого кварталу 2023 року.

Читайте також На якій базі зроблені британські зенітки Raven, що прибудуть в Україну

Протягом останніх 12 місяців до 30 червня 2025 року патрулі RAC опрацювали 24 763 зламання, пов'язані з вибоїнами (в середньому 68 на день), що на 500 більше інцидентів порівняно з роком, що закінчився у березні 2025 року.

Серед трьох найпоширеніших типів пошкоджень від вибоїн, можна виділити зламані пружини підвіски. Вони найчастіше ламалися через їхню роль в поглинанні дорожніх ударів.

У другому кварталі 2025 року RAC відреагувала на 4779 таких зламів, що на 23% більше, ніж 3887 випадків, зареєстрованих за аналогічний період минулого року.

Британська будівельна компанія JCB випустила свою новітню машину, яка має на меті розв'язувати проблему вибоїн у країні. Pothole Pro може усунути вибоїну всього за вісім хвилин (див. відео нижче), що коштує близько 30 фунтів стерлінгів, тобто 34,6 євро або ж 1 680 гривню. Традиційний ремонт може тривати годинами та коштувати більш ніж удвічі дорожче, ніж машина JCB.

Найбільше вибоїн мають

У Дербіширі було найбільше вибоїн на дорогах за регіонами – 90 596, далі йдуть Ланкашир (67 439) і Нортумберленд (51 703).

Найдовший середній час на ремонт окремих пробоїв у Сток-он-Тренті становив 657 днів. За ним йшли Вестмінстер (556 днів) і Норфолк (482 дні).

Очікується, що мільйони водіїв отримають переваги від безпечніших доріг завдяки інвестиціям у розмірі згаданих 1,6 мільярда фунтів стерлінгів, оголошеним урядом для ремонту доріг та заповнення вибоїн. Ці інвестиції – майже на 50% більші, ніж торішнє.

Читайте також Український біженець став заробляти в Британії 100 000 гривень на місяць

Ймовірність виходу з ладу транспортного засобу через вибоїну залежить від різних факторів, включаючи серйозність вибоїни, швидкість та кут, під яким транспортний засіб у неї врізається, стан транспортного засобу та тип дорожнього покриття.

Національний день вибоїн 2025 року уже на часі

Дані індексу вибоїн RAC показують, що машини у Великій Британії сьогодні в 1,7 раза частіше ламаються через вибоїни, ніж у 2006 році, коли дані були вперше зібрані (станом на жовтень 2024 року).

Вихвалятися не будемо, але з цих світлин видно, що британські вибоїни не кращі від українських. Фото: сайт rac.co.uk

Хоча менші вибоїни можуть не завдати значної шкоди, більші або глибші вибоїни можуть становити більший ризик.

Деякі потенційні проблеми, що виникають від потрапляння у вибоїну:

Пошкодження шин - вибоїни можуть спричинити проколи, випинання боковин або розриви шин, якщо удар достатньо сильний.

Пошкодження коліс та підвіски - сильний удар у вибоїну може призвести до погнутих або тріснутих коліс, перекосу або пошкодження компонентів підвіски, таких як амортизатори, стійки або важелі керування.

Проблеми з рульовим керуванням - вплив вибоїни може вплинути на рульове керування, що призведе до перекосу, вібрації керма або труднощів з керуванням.

Пошкодження вихлопної системи або ходової частини - особливо глибокі вибоїни можуть призвести до удару днища автомобіля об поверхню дороги, що призведе до пошкодження вихлопної системи, піддону картера або інших компонентів.

Втрата контролю над транспортним засобом – причиною багатьох аварій може бути наїзд водія на вибоїну. Вони становлять небезпеку для всіх учасників дорожнього руху.

Саме тому RA рекомендує британським водіям бути обережним і намагатися уникати вибоїн, коли це можливо. При цьому не слід забувати про регулярне технічне обслуговування транспортного засобу, що допоможе виявити будь-які проблеми, отримані від ударів об вибоїни. Втім, ці настанови актуальні й для наших водіїв в Україні.