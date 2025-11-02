Индуктивная беспроводная зарядка транспорта в движении уже тестируется

На прошлой неделе четыре слегка модифицированные аккумуляторные грузовик, фургон, легковушка и автобус проехали построенным для такого назначения участком автомагистрали. Об этом рассказывает electrek.co.

Несмотря на то, что индукционная зарядка все еще далека от широкого внедрения в автомобильной промышленности, этот тест показал перспективность проекта. Кстати, о строительстве этого участка дороги редакция Авто24 рассказывала еще в феврале.

Кроме того, системы ERS и интеграция специализированного оборудования в транспортные средства являются дорогостоящими, тогда как покрытие французских автомагистралей станциями быстрой зарядки значительно улучшилось за последние годы. Согласно данным EDF, пока этот тип зарядки страдает от потерь энергии между передатчиком и приемником примерно от 15 до 20%.

Кто стоит за проектом

Испытания в рамках исследования реального дорожного движения, организовал консорциум, в состав которого входят Vinci Autoroutes и израильский стартап Electreon.

Для эксперимента используется участок дороги A10, концессионером которой является компания Vinci и Electreon. Фото: Electreon

Кроме упомянутых концессионеров, исследования проводили специалисты французского производителя полимеров Hutchinson (дочерняя компания TotalEnergies) и ученые Университета Гюстава Эйфеля.

Индуктивная зарядка пришла из... будущего

В ходе первого испытания динамической беспроводной зарядки на участке дороги длиной 1,5 км все четыре автомобиля смогли зарядиться мощностью до 300 кВт.

Беспроводная индуктивная зарядка, которая сейчас является привычной, например, для смартфонов, успешно внедряется в автомобильном секторе. Правда, это все на этапе экспериментальных исследований стадии.

На инновационный эксперимент желающих было мало

Четыре прототипа транспортных средств участвовали в исследовании. Легковой автомобиль Toyota bZ4X, грузовик DAF XF, а также фургон и автобус, модели которых не указаны, были оснащены приемными катушками в виде пластин.

Во Франции появилась первая динамическая беспроводная система зарядки электромобилей на автомагистралях. Фото: Electreon

Этот вспомогательный атрибут имел размер 80 x 130 см. Вес каждой пластины был примерно 40 кг. Мощность передачи могла достигать в максимальном потоке 300 кВт, в среднем – где-то под 200 кВт.

"Половина этой мощности идет на двигатель, а другая половина – на зарядку аккумулятора. Мы получаем один километр запаса хода на каждый пройденный километр для грузовика и два-три километра запаса хода на каждый пройденный километр для легкого транспортного средства", – пояснил, руководитель программы Vinci Autoroutes Пьер Делейг. цитирует AFP.

Локация и некоторые особенности динамической зарядки на A10

Экспериментальный участок дороги имеет длину всего полтора километра. Расположен вблизи Анжервилье (Эссонн), примерно в 40 км к юго-западу от Парижа.

Именно эта зарядная панель, расположена под автомобилем, позволяет осуществлять индуктивную зарядку. Фото: Electreon

На этом промежутке разместили 900 медных передающих катушек. Для этого пришлось снимать слой асфальта и на глубине примерно десять сантиметров ниже поверхности дороги закопали эти пластины (см. видео ниже).

На поверхности асфальта об этом ничего не напоминает. Разве что можно обратить внимание на свежий слой поверхности дороги, присущий отремонтированному или построенному участку.

Планы и ожидания

Главная мотивация масштабного развертывания системы видится в двух факторах:

уменьшение выбросов CO2 грузовым автомобильным транспортом;

облегчение массы и размеров аккумуляторов в грузовиках.

При этом уменьшатся затраты на материалы для изготовления аккумуляторов и выбросы CO2, связанные с их производством.

Есть и третий фактор. При уменьшении веса батареи синхронно возрастет грузоподъемность и фура сможет перевозить больше.

Опыт Израиля вдохновляет

Компания Electreon утверждает, что благодаря развертыванию высокоскоростной беспроводной зарядки на дорогах в стратегических местах вдоль маршрута автобусного парка в Тель-Авиве (Израиль) им всего вышесказанного достичь удалось.

Катушки передатчика устанавливаются на глубине 10 сантиметров ниже поверхности. Фото: Electreon

В рамках пилотного проекта там уменьшили размер аккумуляторов автобуса с 400 кВт-ч до примерно 45 кВт-ч – почти на 90% меньше. И это все обернулось меньшим размером, весом и материалами аккумуляторов без ущерба для времени безотказной работы.

Где подобная технология исследуется

Porsche уже сообщил, о готовности запуска электрического Cayenne в 2026 году, который будет поддерживать статическую беспроводную зарядку.

В отличие от статики, то есть стационара, динамические решения для зарядки во время движения изучаются в рамках проектов электрических дорожных систем (ERS).

Эксперименты такого типа были начаты в Версале и Париже, а также в Соединенных Штатах, Китае, Германии и Норвегии.