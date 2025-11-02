Індуктивна бездротова зарядка транспорту в русі уже тестується

Минулого тижня чотири злегка модифіковані акумуляторні вантажівка, фургон, легковик та автобус проїхали побудованою для такого призначення ділянкою автомагістралі. Про це розповідає electrek.co.

Попри те, що індукційна зарядка все ще далека від широкого впровадження в автомобільній промисловості, цей тест показав перспективність проєкту. До речі, про будівництво цієї ділянки дороги редакція Авто24 розповідала ще у лютому. Згідно з даними EDF, допоки цей тип зарядки страждає від втрат енергії між передавачем і приймачем приблизно від 15 до 20%.

Крім того, системи ERS та інтеграція спеціалізованого обладнання в транспортні засоби є дорогими, тоді як покриття французьких автомагістралей станціями швидкої зарядки значно покращилося за останні роки. Слід також зазначити, що цей тип зарядки страждає від втрат енергії (між передавачем і приймачем) приблизно від 15 до 20%, згідно з даними EDF.

Хто стоїть за проєктом

Випробування у рамках дослідження реального дорожнього руху, організував консорціум, до складу якого входять Vinci Autoroutes та Electreon.

Для експерименту використовується ділянка дороги A10, концесіонером якої є компанія Vinci. Фото: Electreon

Окрім згаданих концесіонерів, дослідження проводили спеціалісти французького виробника полімерів Hutchinson (дочірня компанія TotalEnergies) та вчені Університету Гюстава Ейфеля.

Індуктивна зарядка прийшла із… майбутнього

У ході першого випробування динамічної бездротової зарядки на ділянці дороги довжиною 1,5 км усі чотири автомобілі змогли зарядитися потужністю до 300 кВт.

Бездротова індуктивна зарядка, яка зараз є звичною, наприклад, для смартфонів, успішно впроваджується в автомобільному секторі. Щоправда, це все на етапі експериментальних досліджень стадії.

На інноваційний експеримент охочих було мало

Чотири прототипи транспортних засобів брали участь у дослідженні. Легковий автомобіль Toyota bZ4X, вантажівка DAF XF, а також фургон та автобус, моделі яких не вказано, були оснащені приймальними котушками у вигляді пластин.

У Франції з'явилася перша динамічна бездротова система зарядки електромобілів на автомагістралях. Фото: Electreon

Цей допоміжний атрибут мав розмір 80 x 130 см. Вага кожної пластини була приблизно 40 кг. Потужність передачі могла сягати в максимальному потоці 300 кВт, в середньому – десь під 200 кВт.

"Половина цієї потужності йде на двигун, а інша половина – на заряджання акумулятора. Ми отримуємо один кілометр запасу ходу на кожен пройдений кілометр для вантажівки та два-три кілометри запасу ходу на кожен пройдений кілометр для легкого транспортного засобу", – пояснив, керівник програми Vinci Autoroutes П'єр Делейг. цитує AFP.

Локація та деякі особливості динамічної зарядки на A10

Експериментальна ділянка дороги має довжину всього півтора кілометра. Розташована поблизу Анжервільє (Ессонн), приблизно за 40 км на південний захід від Парижа.

Саме ця зарядна панель, розташована під автомобілем, дозволяє здійснювати індуктивну зарядку. Фото: Electreon

На цьому проміжку розмістили 900 мідних передавальних котушок. Для цього довелося знімати шар асфальту і на глибині приблизно десять сантиметрів нижче поверхні дороги закопали ці пластини (див. відео нижче).

На поверхні асфальту про це нічого не нагадує. Хіба що можна звернути увагу на свіжий шар поверхні дороги, притаманний відремонтованій чи збудованій ділянці.

Плани та очікування

Головна мотивація масштабного розгортання системи вбачається у двох чинниках:

зменшення викидів CO2 вантажним автомобільним транспортом;

полегшенні маси й розмірів акумуляторів в вантажівках.

При цьому зменшаться затрати на матеріали для виготовлення акумуляторів та викиди CO2, пов’язані з їх виробництвом.

Є й третій фактор. При зменшенні ваги батареї синхронно зросте вантажність і фура зможе перевозити більше.

Досвід Ізраїлю надихає

Компанія Electreon стверджує, що завдяки розгортанню високошвидкісної бездротової зарядки на дорогах у стратегічних місцях вздовж маршруту автобусного парку в Тель-Авіві (Ізраїль) їм всього сказаного вище досягти вдалося.

Котушки передавача встановлюються на глибині 10 сантиметрів нижче поверхні. Фото: Electreon

У рамках пілотного проєкту там зменшили розмір акумуляторів автобуса з 400 кВт-год до приблизно 45 кВт-год – майже на 90% менше. І це все обернулося меншим розміром, вагою та матеріалами акумуляторів без шкоди для часу безвідмовної роботи.

Де подібна технологія досліджується

Porsche вже повідомив, про готовність запуску електричного Cayenne у 2026 році, який підтримуватиме статичну бездротову зарядку.

На відміну від статики, тобто стаціонару, динамічні рішення для зарядки під час руху вивчаються в рамках проєктів електричних дорожніх систем (ERS).

Експерименти такого типу були розпочаті у Версалі та Парижі, а також у Сполучених Штатах, Китаї, Німеччині та Норвегії.