Во Франции автомобильные тахографы начали проверять дистанционно: как это работает

Как пишет VDO France, новая технология позволяет предварительно проверить и выявить любые нарушения без необходимости немедленной остановки автомобиля. Перевозчикам только плюс: меньше остановок – меньший расход топлива.

Новая технология беспроводной связи DSRC-RP (Dedicated Short-Range Communications – Remote Protocol) тестировалась и готовилась к внедрению еще с 2021 года. Скажем, в Польше этот прибор впервые использовали четыре года назад.

Сейчас во Франции дорожная служба контроля DREAL начала реальный дистанционный мониторинг интеллектуальных тахографов на грузовиках. Там запускают 12 таких автомобилей, то есть по одному для каждого региона страны.

Общий вид устройства DSRC для установки на крыше фургона или штатива. Скриншот: Авто24

Французское отделение VDO – производителя тахографов и оборудования для мониторинга тахографов – уже показало фотографии использования первых французских машин на базе оборудованных Renault Master.

Впрочем, шасси может быть разным, в Италии такие устройства начали ставить на крышу легковых автомобилей Fiat (см. видео внизу).

Алгоритм работы DSRC-RP

Автомобиль службы контроля может стоять на обочине и посылать со своего модуля дистанционного контроля запрос к грузовому автомобилю, движущемуся по трассе. Когда транспортное средство проезжает контрольно-пропускной пункт, антенна DSRC излучает сигнал, дистанционно связывается с бортовой системой фуры и получает доступ к данным интеллектуального тахографа.

Уже первые дни использования устройств DSRC доказали эффективность приборов. Фото: VDO France

Система автоматически анализирует записи работы и отдыха водителя. Для тщательного осмотра останавливаются только транспортные средства, указанные как подозрительные. Это делает процесс осмотра более эффективным и менее навязчивым.

Для работы устройств с антеннами DSRC используются два способа:

выносные антенны, которые могут стоять на штативе, лежать на возвышениях, закреплены в зоне придорожных пунктов оплаты за проезд;

стационарно смонтированы на крыше патрульных автомобилей.

Какие преимущества для перевозчика и инспекторов

Для водителей и бизнеса дистанционный скрининг снижает количество внеплановых остановок, повышает надежность графика и снижает эксплуатационные расходы. Для аудиторских служб контроля технология является эффективным средством выявления несоблюдения по сложным нормативным сценарием.

Ключевые особенности:

безопасная беспроводная связь на базе DSRC;

портативность: антенны, часто предназначены для мобильного использования, могут устанавливаться на штативе или контрольном транспорте и питаться от внутренних батарей.

интеграция: совместимость с действующим программным обеспечением тахографа и решения

Прогноз на перспективу

Разработчики и производители, вроде VDO Fleet и Continental AG, уверены в хорошей перспективе этой методики. Главная привлекательность в том, что технология облегчает скрининг и защищает как перевозчиков, так и службы контроля.

На планшете или в мониторе видно все включения карточки водителя, время работы, отдыха и тому подобное. И останавливать для этого фуру не обязательно. Фото: VDO France

Европейское управление труда также подчеркивает потенциал ДСРС-РП для усиления соблюдения норм автотранспортных операций. Теперь дело за пользователями. Прежде всего в этом заинтересованы национальные правоохранительные органы, службы которых должны не только испытать новую технологию, но и внедрять ее, обеспечивая соответствие нормам конфиденциальности и защиты данных.

Экология также выигрывает

Широкое внедрение ДСРС-РП должно ускорить проверки, снизить сбои в движении и повысить эффективность мониторинга дорожного движения, что принесет пользу эффективному бизнесу и повысит безопасность.

Экологи уже обе руки поднимают за такую методику проверки, поскольку каждая остановка тяжелого грузового автомобиля и возобновление его движения дает дополнительные выбросы, значительно превышающие выхлопные газы при обычном движении фур.