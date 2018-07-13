Хлопці з Шевролє упіймали хвилю кросоверів і створили дуже гарний компактвен. Щоправда, поки лише для Китаю.

Компактвен Chevrolet Orlando отримав спадкоємця, однак поки що лише на ринку Китаю. Ми б теж не відмовились.

Китайський підрозділ американського концерну GM оприлюднив фотографії нового компактвена Orlando. Новинка виявилась дуже схожою на кросовер і отримала доступний цінник.

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Фото: 2019 Chevrolet Orlando / GM-SAIC

Продаж моделі у Китаї стартує у третьому кварталі цього року. Модель оснащуватиметься бензиновим турбомотором 1.3, а також, можливо, літровим турбомотором з гами GM-SAIC що працює в парі з 6-ступінчатою механікою чи 6-ступінчатим автоматом.

Новий Orlando у Піднебесній оцінюють приблизно у $16 500 за базову версію. Перспективи появи нового Orlando за межами Китаю наразі невеликі.

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