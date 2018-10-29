Гарячий хетчбек упіймали в об'єктив камери зовсім без камуфляжу.

Тестовий мул Ford Focus ST з’явився на дорозі зовсім без маскування, дозволяючи нетерплячим шанувальникам моделі побачити майбутню новинку раніше призначеного часу.

Також цікаво: Hyundai випускає на волю звіра

Focus, котрий потрапив на знімки, має повністю готові до життя бампери та кузовні панелі, навіть шильдик ST на радіаторній решітці. Як і годиться, обвіс моделі виглядає дещо агресивніше, ніж у звичайного Focus. З іншого боку гарячий хетчбек видають дві масивні вихлопні труби.

Фото: шпигунські знімки Ford Focus ST 2020 модельного року / CarPix/Мotor1

Наразі відомо, що новий Ford Focus ST оснащуватиметься бульш продуктивною версією турбованого 2-літрового агрегата, котрим обладнується і рядовий “Фокус”. Потужність цього агрегату становитиме близько 250 кінських сил. У пару двигуну буде призначено шестиступінчату ручну коробку передач, а у якості опції пропонуватиметься і автомат з подвійним зчепленням.

Також цікаво: Індійський бізнесмен подарував своїм співробітникам 600 нових автомобілів