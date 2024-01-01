Новий Kawasaki Ninja 1000SX з набором аксесуарів продаватимуть зі знижкою

До продажу підготовлена ексклюзивна версія відомого туристичного спортивного мотоцикла – спеціальна модифікація Ninja 1000SX Plaza Edition з пакетом оригінальних аксесуарів і ціною, що обіцяє сколихнути сектор.

Plaza Edition в стандартній комплектації матиме бічні чохли, тоноване вітрове скло та багато іншого. Початкова ціна в Японії, як пише motociclismo.pt, оголошена десь в еквіваленті під 10 600 євро, що дає економію в 620 євро порівняно з покупкою базової моделі та аксесуарів окремо.

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Однак ця спокуслива пропозиція буде доступна протягом обмеженого часу – лише до 27 грудня 2024 року. При цьому мотоцикл виставляється на продаж у Японії лише в магазинах Kawasaki Plaza.

Завдяки оптимізованому сидінню, регульованому по висоті екрана, системі швидкого перемикання передач і круїз-контролю ця спеціальна версія підіймає концепцію спортивного туризму на нову висоту.

Звісно, це все відбувається на фоні заздрощів шанувальників Kawasaki по всьому світу. Ймовірно, продовження в цій темі виробник все-таки зробить. А поки він рекомендує потенційним покупцям внутрішнього ринку не вагатися, оскільки кількість Plaza Edition обмежена, а попит обіцяє бути високим.