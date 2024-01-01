Абсолютно новий квадроцикл Kawasaki отримав привабливий цінник

Це абсолютно нова чотириколісна машина високої прохідності, на чому наголошує виробник.

Потужні ходові характеристики забезпечує одноциліндровий двигун рідинного охолодження потужністю 24,0 кВт/32 к.с./ 7000 об/хв.

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Для передавання приводу стоїть ремінний перехідний гідротрансформатор (CVT) з 2-швидкісним автоматом, реверсом. Водій має за вибором двоколісний або повний привід з дворежимним переднім диференціалом, автоматичну безступінчасту трансмісію з відцентровим зчепленням.

Основні зображення новачка Brute Force 450 модельного року 2025. Фото: Kawasaki

Brute Force 450 отримав інжекторну паливну систему, електричний стартерний запуск. Його споряджена маса не перевищує 310 кг. Паливний бак розрахований на 16 літрів

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Габаритні розміри (2035 x 1110 x 1185 мм) дозволяють без особливих потуг продиратися по лісі між дерев та по вузеньких стежках, прокладених лісовими мешканцями сімейства парнокопитних.

Орієнтовна вартість нового Kawasaki Brute Force 450 стартує з рекомендованої роздрібної ціни 6699 доларів США.