Громада Одеси передала до одного з підшефних підрозділів десантно-штурмових військ вісім багі японської корпорації Kawasaki.

Ці машини придбані в рамках програми "Безпечне місто" за попередньою заявкою армійців. Така техніка на передовій використовується як в рейдах в тил ворога, так і в патрулювання, розвідці, доставлянні боєприпасів та усілякого військового спорядження. При потребі легкі й прудкі автомобілі здійснюють евакуацію поранених.

Передані моделі Kawasaki Mule Pro-DX та Pro-DXT побудовані на розробках попередньої версії Mule Pro-FXT. Різниця DX та Pro-DXT лише у конфігурації місць та багажника у вигляді вантажної бортової платформи. Все інше по ходовій та силовій комплектації у них ідентичне.

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У Mule Pro-DX однорядний відкритий салон для трьох людей – водій та два пасажири (1+2). Позаду розміщено відкидний кузов вантажністю 450 кг. Тут можна помістити дерев'яну палету стандартного розміру з фасованою поклажею відповідної ваги.

У версії Pro-DXT маємо два ряди сидінь. Попереду аналогічно – водій та два пасажири, позаду – троє людей. Загальна місткість – шестеро, водій та п’ять пасажирів за формулою 1+2+3.

Pro-DXT зручна тим, що вантажна платформа тут трансформується. У дворядній версії вантажність у невеличкому багажнику за заднім рядом сидінь становить 150 кілограмів. Якщо задній ряд сидінь скласти й посунути вперед, то розмір кузовного відділення зростає, паспортна вантажність доходить до вже згаданих вище 450 кг.

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Щодо силового потенціалу, то тут стоїть 993-кубовий 4-тактний двигун потужністю 24 кінські сили. Він видає при 3 600 об/хв крутний момент в 52,1 Нм. Запуск двигуна здійснюється електростартером. До речі, все електроустаткування в машині встановлено високо для захисту від води.