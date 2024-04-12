Громада Одессы передала в одно из подшефных подразделений десантно-штурмовых войск восемь багги японской корпорации Kawasaki.

Эти машины приобретены в рамках программы "Безопасный город" по предварительной заявке армейцев. Такая техника на передовой используется как в рейдах по тылам врага, так и в патрулировании, разведке, доставке боеприпасов и всякого военного снаряжения. При необходимости легкие и быстрые автомобили осуществляют эвакуацию раненых.

Переданные модели Kawasaki Mule Pro-DX и Pro-DXT построены на разработках предыдущей версии Mule Pro-FXT. Разница DX и Pro-DXT только в конфигурации мест и багажника в виде грузовой бортовой платформы. Все остальное по ходовой и силовой комплектации у них идентично.

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В Mule Pro-DX однорядный открытый салон для трех человек – водитель и два пассажира (1+2). Сзади размещен откидной кузов грузоподъемностью 450 кг. Здесь можно поместить деревянную паллету стандартного размера с фасованной поклажей соответствующего веса.

В версии Pro-DXT имеем два ряда сидений. Впереди аналогично – водитель и два пассажира, позади – три человека. Общая вместимость – шесть, водитель и пять пассажиров по формуле 1+2+3.

Pro-DXT удобна тем, что грузовая платформа здесь трансформируется. В двухрядной версии грузоподъемность в небольшом багажнике за задним рядом сидений составляет 150 килограммов. Если задний ряд сидений сложить и подвинуть вперед, то размер кузовного отделения возрастает, паспортная грузоподъемность доходит до уже упомянутых выше 450 кг.

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Что касается силового потенциала, то здесь стоит 993-кубовый 4-тактный двигатель мощностью 24 лошадиные силы. Он выдает при 3 600 об/мин крутящий момент в 52,1 Нм. Запуск двигателя осуществляется электростартером. Кстати, все электрооборудование в машине установлено высоко для защиты от воды.