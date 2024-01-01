Абсолютно новый квадроцикл Kawasaki получил привлекательный ценник

Это совершенно новая четырехколесная машина высокой проходимости, на чем подчеркивает производитель.

Мощные ходовые характеристики обеспечивает одноцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения мощностью 24,0 кВт/32 л.с./ 7000 об/мин.

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Для передачи привода стоит ременной переходной гидротрансформатор (CVT) с 2-скоростным автоматом, реверсом. Водитель имеет по выбору двухколесный или полный привод с двухрежимным передним дифференциалом, автоматическую бесступенчатую трансмиссию с центробежным сцеплением.

Основные изображения новичка Brute Force 450 модельного года 2025. Фото: Kawasaki

Brute Force 450 получил инжекторную топливную систему, электрический стартерный запуск. Его снаряженная масса не превышает 310 кг. Топливный бак рассчитан на 16 литров

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Габаритные размеры (2035 x 1110 x 1185 мм) позволяют без особых потуг продираться по лесу между деревьев и по узеньким тропинкам, проложенных лесными обитателями семейства парнокопытных.

Ориентировочная стоимость нового Kawasaki Brute Force 450 стартует с рекомендованной розничной цены 6699 долларов США.