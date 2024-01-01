Новый Kawasaki Ninja 1000SX с набором аксессуаров будет продаваться со скидкой

К продаже подготовлена эксклюзивная версия известного туристического спортивного мотоцикла. На прилавок производитель будет поставлять специальную модификацию Ninja 1000SX Plaza Edition с пакетом оригинальных аксессуаров и ценой, что обещает всколыхнуть сектор.

Plaza Edition в стандартной комплектации будет иметь с боковые чехлы, тонированное ветровое стекло и много другого аксессуарного. Начальная цена в Японии, как пишет motociclismo.pt, объявлена где-то в эквиваленте под 10 600 евро, что дает экономию в 620 евро по сравнению с покупкой базовой модели и аксессуаров отдельно.

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Однако это соблазнительное предложение будет доступно в течение ограниченного времени – только до 27 декабря 2024 года. При этом мотоцикл выставляется на продажу по всей Японии только в магазинах Kawasaki Plaza.

Привлекательность Ninja 1000SX в его универсальности и комфорте теперь улучшится обновлением, что делает его еще более привлекательным для любителей дальних путешествий.

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Благодаря оптимизированному сиденью, регулируемому по высоте экрану, системе быстрого переключения передач и круиз-контролю эта специальная версия поднимает концепцию спортивного туризма на новую высоту.

Естественно, это все происходит на фоне зависти поклонников Kawasaki по всему миру. Вероятно, продолжение в этой теме производитель все-таки сделает. А пока он рекомендует потенциальным покупателям внутреннего рынка не колебаться, поскольку количество Plaza Edition ограничено, а спрос обещает быть высоким.