Новий китайський електрокросовер Toyota розлетівся, немов гарячі пиріжки

Як зазначає Carscoops, електричний Toyota bZ3X доводить, що традиційні автовиробники все ще можуть демонструвати чудові продажі в Китаї. Модель продемонструвала чудовий показник продажів в понад 20 тисяч екземплярів з березня. Однією з причин є неймовірно конкурентоспроможна позиція bZ3X. Ціни на електричний позашляховик починаються від 109 800 юанів, або приблизно 15 000 доларів за поточним обмінним курсом.

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Базовий bZ3X має назву 430 Air, оснащений невеликою батареєю на 50 кВт-год, що забезпечує 430 кілометрів запасу ходу за циклом CLTC. Наступна версія – 430Air+ має такий самий акумулятор, але отримала дещо більше опцій, а 520 Pro та Pro+ мають блок ємністю 58 кВт-год з діапазоном до 520 км й використовують той самий один електродвигун потужністю 150 кВт (204 к.с.).

Флагманською є комплектація 610 Max, що оснащена потужнішим електромотором на 165 кВт (224 к.с.) та має запас ходу до 610 кілометрів від акумулятора на 68 кВт-год. Вона коштує 159 800 юанів ($22 000). bZ3X — не єдиний автомобіль GAC-Toyota, який добре показує себе в Китаї.

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Загальний обсяг продажів спільного підприємства за перші шість місяців 2025 року досяг 364 218 одиниць, і, що важливо, вони зросли на 5,6%, що робить компанію однією з небагатьох подібних, яка досягла успіху. Продажі Camry у червні зросли на 66% до 20 358 одиниць, а мінівен Saina цієї компанії продемонстрував 8 846 поставок у першому півріччі, що на 16 відсотків більше.