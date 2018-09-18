Перший тізер оновленої версії популярного пікапа обіцяє значні зміни у зовнішності.

Наступний Mitsubishi L200 починає помалу виходити з тіні в очікуванні повного розкриття на автосалоні у Парижі на початку жовтня.

Офіційну інформацію про оновлений пікап п’ятого покоління автовиробник оприлюднить на стенді у Парижі. Зображення ж дозволяє лиш поглянути на дизайн передньої частини автомобіля, котра виконана у новій фірмової стилістиці Dynamic Shield, має вузькі фари та масивну радіаторну решітку з вертикальним обрамленням.

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Пікап поділяє спільну платформу з японським побратимом Nissan Navara. Очікується, що новинка отримає 2,4-літровий бензиновий двигун (125 к.с.), а також дизелі дизелі 2.4 (155 та 180 к.с.) та 2.5 (від 110 до 175 к. с.). Доступність двигунів та їх потужність будуть відрізнятись, залежно від ринку продажу. Мотори працюватимуть у парі з 6-ступінчатою МКПП або п'ятиступінчатою АКПП.

Модель заявлена як рестайлінг для п’ятого покоління L200. У продаж пікап надійде на початку 2019 року.

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