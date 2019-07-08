Рекордний заїзд відбувся в Німеччині.

Бйорн Ніланд, відомий рекордсмен, який використовує для своїх "подвигів" різні моделі Tesla, поставив черговий рекорд. На Tesla Model 3 він за добу подолав 2781 км.

Рекордсмен використовував німецькі автобани, на яких добряче розганявся. В якості зарядних станцій він використовував мережу Ionity, які здатні зарядити автомобіль швидше, ніж фірмові "Теслівські" Supersharger. Середня швидкість автомобіля становила 115 км на годину.

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Водій встановив рекорд за кермом топової версії "трійки" Long Range з повним приводом. На одному заряді електрокар в цій модифікації здатний проїхати близько 500 кілометрів. Розгін до 100 кілометрів на годину займає 4,5 секунди.

Дослідження мало на меті доказати, що електромобілі здатні долати значні відстані.

Нагадаємо, що Tesla Model 3 ще раз довела свою безпечність.