Рекордный заезд состоялся в Германии.

Бьерн Ниланд, известный рекордсмен, который использует для своих "подвигов" разные модели Tesla, поставил очередной рекорд. На Tesla Model 3 он за сутки преодолел 2781 км.

Рекордсмен использовал немецкие автобаны, на которых сильно разгонялся. В качестве зарядных станций он использовал сеть Ionity, которые способны зарядить автомобиль быстрее, чем фирменные "Тесловские" Supersharger. Средняя скорость автомобиля составляла 115 км в час.

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Водитель установил рекорд за рулем топовой версии "тройки" Long Range с полным приводом. На одном заряде электрокар в этой модификации способен проехать около 500 километров. Разгон до 100 километров в час занимает 4,5 секунды.

Исследование имело целью доказать, что электромобили способны преодолевать значительные расстояния.

Напомним, что Tesla Model 3 еще раз доказала свою безопасность