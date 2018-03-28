Презентація п'ятого покоління популярного кросовера Тойота відбулась на автосалоні у Нью-Йорку. Японці підготували три версії моделі, котрі відрізняють і формою, і змістом.

Toyota RAV4 2019 модельного року – це п’яте покоління популярного в усьому світі кросовера. Новий “РАВ4” став однією з найбільших зірок автошоу в Нью-Йорку. Автомобіль суттєво змінився зовні і отримав ряд цікавих оновлень.

Дизайн нового Toyota RAV4 2019

Новий RAV4 має набагато виразніший дизайн, ніж попередня модель. Японці не побоялися втілити концепт FT-AC 2017 року у серійному автомобілі майже без змін. Числені горизонтальні лінії, вузькі фари, велика решітка радіатора – усі ці елементи виглядають масивними та цілісними. При цьому у кросовері одразу відчувається приналежність до сучасної родини Тойота.

Фото: Порівняння концепта FT-AC 2017 року та Toyota RAV4 2019 модельного року / Toyota

Тим, хто полюбляє вилазки за межі міста, адресована “позашляхова” версія Adventure зі збільшеним кліренсом і пластиковим обвісом. Автомобіль у такій комплектації відрізняється від “міських” версій інакшим оформленням кузову, що найбільш помітне у передній частині машини.

Читайте також: Розпочав роботу перший у світі автомат з продажу автомобілів

У верхній частині задніх стійок з’явилась неширока лінія, що візуально змінює рівень даху автомобіля в залежності від кольорового оформлення. При цьому кузов і дах нового кросовера можуть бути різних кольорів, аби покупці мали більше можливостей для індивідуалізації свого RAV4.

Інтер’єр та оснащення нового Toyota RAV4

Так само, як і зовнішність, стиль салону продиктований концептом FT-AC. Прості й лаконічні лінії, простір та функціональність. Приладова панель у новій Toyota RAV4 звична, зі стрілочними приладами, але спідометр тут – цифровий. В залежності від комплектації, у центральній частині консолі розміщений 7- або 8-дюймовий екран мультимедійної системи. Користувачі мобільних пристроїв на Apple та Andoid можуть під’єднувати їх до мультімедійної системи як через кабель, так і через повітря.



Фото: Салон нового РАВ4 / Toyota

Японський виробник запропонує чимало варіантів оформлення інтер’єру автомобіля. У списку опцій тепер є 800-ватна аудіосистема JBL та бездротова зарядка для смартфонів.

Оснащення RAV4 включає кілька нових систем безпеки та допомоги водію. Комплекс безпеки Toyota Safety Sense включає адаптивний круїз-контроль, системи превентивного гальмування, управління світлом фар, контролю розмітки та розпізнавання дорожніх знаків.

Платформа та двигуни Toyota RAV4 2019 модельного року

Новий кросовер Тойота РАВ4 побудований на платформі TNGA, котру він ділить з двома свіжими моделями марки – Prius та Camry. До того ж, завдяки використанню TNGA, жорсткість кузова на кручення збільшилась на 57%. Порівняно з моделлю четвертого покоління автомобіль вийшов навіть трохи меншим, але його колісна база збільшилась на 20 мм.

Також цікаво: Знаменитий український бджоляр продає свою не менш знамениту Теслу

Японці успішно імплементували повнопривідну трансмісію на цю платформу. Більше того, тепер вона має систему динамічного розподілу крутного моменту. При чому розподіл потужності відбувається не лише між осями, але між кожним з колес окремо.

RAV4 нового покоління отримав пару бензинових чотирьохциліндрових двигунів об’ємом 2 та 2,5 літри. Менший може поєднуватись з механічною коробкою передач або 8-ступеневим “автоматом”, а більший комбінується виключно 8АТ. Двигуна V6 у нового РАВ4 більше не буде, його місце займає гібрид, котрий з’явиться наступного року. Комбінована з електромотором силова установка базується на 2,5-літровому моторі Dynamic Force, а комплектацію XSE Hybrid японці називають “найспортивнішим RAV4”.

Фото: Офіційні фотографії Toyota RAV4 2019 модельного року / Toyota

Характеристики Toyota RAV4 п’ятого покоління

Компанія залишила технічні данні нової моделі у таємниці до початку продажів, котрі розпочнуться лише наприкінці цього року у США, а до європейських дилерів дійдуть на початку наступного.

Комплектації нового Toyota RAV4

Тойота запропонує новий кросовер у п’яти рівнях оснащення для бензинових версій та чотири варіанти гібридних моделей на ринку США. Топовою комплектацією серед бензинових моделей є RAV4 Limited, а найліпшим серед кросоверів з комбінованою силовою установкою буде XSE Hybrid.



Фото: Toyota RAV4 XSE Hybrid / Toyota

Відео презентація Toyota RAV4 Limited

Відео презентація Toyota RAV4 Adventure

Відео презентація Toyota RAV4 XSE Hybrid

Ціни Toyota RAV4

Вартість нового Toyota RAV4 стане відомою ближче до початку продажів. Коли модель стане доступною в Україні – поки що не відомо. Кросовер четвертого покоління, що зараз доступний у українських дилерів, коштує мінімум 650 тисяч гривень, тоді як найдорожча комплектація обійдеться у 1 мільйон 66 тисяч гривень.

Також цікаво: Українець продає "ЗіЛ" за 430 тисяч євро