Новий "транспортний безвіз" діятиме до весни 2027 року

Від такого статусу в лібералізації перевезень напряму залежить не лише український експорт, але й стабільність логістики та розвиток бізнесу. Про це на своїй сторінці заявив заступник Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

"Ми доводили просту, але дуже важливу річ: "транспортний безвіз" вигідний усім сторонам. Він відкриває ринки для українських перевізників, забезпечує безперебійний транзит і зміцнює торгівлю між Україною та Євросоюзом", – зазначив Сергій Деркач.

Для доказової бази приведено кілька прикладів. Як свідчить статистика, майже на 55% зросла питома вага торгівлі Україна-ЄС автомобільним транспортом.

Українська команда фахівців змогла досягти цього результату у напруженому процесі переговорів. Скажімо, в рамках Міжнародного транспортного форуму проведено майже 20 зустрічей з керівниками профільних міністерств країн ЄС.

"Для мене це більше, ніж домовленість на папері. Це про довіру до України. Про те, що ми можемо йти вперед навіть тоді, коли шлях складний і вимогливий. Завдяки цій домовленості наші перевізники й надалі працюватимуть без дозволів на двосторонні та транзитні перевезення", – додав Деркач.

Попереду роботи вистачає. На порядку денному тепер етап роботи з імплементації європейських норм у сфері транспорту. Це наш шлях до справжньої інтеграції у європейський транспортний простір.