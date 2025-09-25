Новый "транспортный безвиз" будет действовать до весны 2027 года

От такого статуса в либерализации перевозок напрямую зависит не только украинский экспорт, но и стабильность логистики и развитие бизнеса. Об этом на своей странице заявил заместитель Министра развития громад и территорий Украины Сергей Деркач.

"Мы доказывали простую, но очень важную вещь: "транспортный безвиз" выгоден всем сторонам. Он открывает рынки для украинских перевозчиков, обеспечивает бесперебойный транзит и укрепляет торговлю между Украиной и Евросоюзом", – отметил Сергей Деркач.

Для доказательной базы приведено несколько примеров. Как свидетельствует статистика, почти на 55% вырос удельный вес торговли Украина-ЕС автомобильным транспортом.

Украинская команда специалистов смогла достичь этого результата в напряженном процессе переговоров. Скажем, в рамках Международного транспортного форума проведено почти 20 встреч с руководителями профильных министерств стран ЕС.

"Для меня это больше, чем договоренность на бумаге. Это о доверии к Украине. О том, что мы можем идти вперед даже тогда, когда путь сложный и требовательный. Благодаря этой договоренности наши перевозчики и в дальнейшем будут работать без разрешений на двусторонние и транзитные перевозки", – добавил Деркач.

Впереди работы хватает. На повестке дня теперь этап работы по имплементации европейских норм в сфере транспорта. Это наш путь к настоящей интеграции в европейское транспортное пространство.