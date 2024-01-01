Украинские перевозчики должны будут ездить с новой наклейкой: какая она и зачем

В этом документе ряд изменений коснется украинских и иностранных перевозчиков. Теперь, как отмечает Минобновления, для выполнения перевозок в соответствии с Соглашением необходимо:

Иметь на борту лицензию на перевозку в бумажном виде

Украинским перевозчикам достаточно иметь на борту грузовика выписку о получении лицензии на международные перевозки грузов на английском языке с QR-кодом. Получить его можно в личном кабинете перевозчика.

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Иметь документы на груз для пустого транспорта

При выезде из Украины пустым транспортом водителю необходимо обязательно иметь документы, подтверждающие возвращение с грузом, который водитель будет забирать на обратном пути. Это может быть договор или подписанная перевозчиком заявка. Эти документы должны содержать, в частности, имя, контактные данные и адрес отправителя. Также в них должно быть указано место загрузки.

Инфографика Минобрнауки

Иметь на борту документы для подтверждения типа перевозки

В течение всего рейса на борту должны быть документы в бумажном или электронном виде, которые подтверждают тип перевозки. Речь идет о коносаментах, товаротранспортные накладные, грузовые таможенные декларации и тому подобное.

Иметь документы для возврата пустого грузовика

При возвращении в Украину пустым, необходимо иметь документы, подтверждающие перевозку груза в прямом сообщении.

Иметь наклейку на лобовом стекле грузовика

На лобовом стекле транспортного средства должна быть наклейка размером 5 см. Ее вид утвержден в Соглашении. В случае, если перевозчик выполняет перевозки не по условиям Соглашения, то есть не двустороннее Украины – ЕС или ЕС – Украина, а, например, по разрешению ЕКМТ, наклейка должна быть скрыта. Скачать наклейку можно по ссылке: https://bit.ly/3XxUhWJ.

Вот так выглядит наклейка, что будет обязательной на лобовом стекле. Фото: Минобновления

Наклейка должна помочь контролирующим органам стран идентифицировать грузовики, выполняющие перевозки в соответствии с Соглашением и предупреждать каботажные перевозки.

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Минобновления также напомнило, что до 10 июля будет действовать переходный период, который позволит перевозчикам обеспечить все грузовики соответствующими документами и наклейками. С 10 июля все эти правила становятся обязательными для выполнения всеми компаниями, выполняющих перевозки в соответствии с Соглашением.

На своей странице в Facebook заместитель министра упомянутого ведомства Сергей Деркач предостерег, что до 10 июля все грузовики должны успеть вернуться в Украину, чтобы дальше выезжать уже с обновленными документами и маркировкой. После 10 июля новые правила упомянутого Соглашения начнут действовать полноценно.