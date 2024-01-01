Евросоюз продлил Украине "транспортный безвиз"

Знаковый документ подписали со стороны Евросоюза Адина Велян и Сергей Деркач, заместитель министра Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Этому предшествовали десятки официальных и неформальных встреч с перевозчиками, Еврокомиссией и коллегами из профильных министерств других государств ЕС.

"Мы имели беспрецедентную поддержку во время голосования за продление Соглашения. И, вспоминая все истории с блокированием границ, это фантастический результат", – поведал об успехе Сергей Деркач.

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Теперь на следующий год наши и европейские перевозчики будут и в дальнейшем планировать свою деятельность без необходимости возвращаться к дозволам. Однако это только начало. По словам руководителя украинской делегации, наша цель на перспективу – постоянный "транспортный безвиз" между Украиной и Европейским союзом.

Украинская делегация во главе с Сергеем Деркачем во время переговоров в Брюсселе. Фото: Минразвития Украины

Относительно новых норм и правил в обновленном Соглашении, то позиция Украины была четкой: изменения должны касаться всех перевозчиков, без дискриминации для украинцев, четкими и прозрачными.

В частности предусмотрено:

маркировка грузовиков (знак утвержден, впоследствии будет опубликован);

наличие лицензии на перевозку или другие подтверждающие документы при выполнении перевозки;

наличие подтверждающих документов для грузовиков, следующих пустыми за товарами (впоследствии будет опубликовано, о которых идет речь).

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По возвращению из Брюсселя будет проведена встреча с бизнесом, где подробнее пройдет разъяснение изменений в Соглашение и как выполнять перевозки. Украина будет работать так, чтобы наш бизнес имел больше возможностей для своей работы.