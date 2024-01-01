Євросоюз продовжив Україні "транспортний безвіз"

Знаковий документ підписали зі сторони Євросоюзу Адіна Велян та Сергій Деркач, заступник міністра Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Цьому передували десятки офіційних та неформальних зустрічей з перевізниками, Єврокомісією та колегами з профільних міністерств інших держав ЄС.

"Ми мали безпрецедентну підтримку під час голосування за продовження Угоди. І, згадуючи всі історії з блокуванням кордонів, це фантастичний результат", – повідав про успіх Сергій Деркач.

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Тепер на наступний рік наші та європейські перевізники будуть і надалі планувати свою діяльність без потреби повертатись до дозволів. Однак це тільки початок. За словами керівника української делегації, наша мета на перспективу – постійний "транспортний безвіз" між Україною та Європейським союзом.

Українська делегація на чолі з Сергієм Деркачем під час перемовин у Брюсселі. Фото: Мінрозвитку України

Щодо нових норм та правил в оновленій Угоді, то позиція України була чіткою: зміни мають стосуватись всіх перевізників, без дискримінації для українців, чіткими та прозорими.

Зокрема передбачено:

маркування вантажівок (знак затверджено, згодом буде опублікований);

наявність ліцензії на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення;

наявність підтверджувальних документів для вантажівок, що прямують порожніми за товарами (згодом буде опубліковано, про які йде мова).

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По поверненню з Брюсселю буде проведено зустріч з бізнесом, де детальніше пройде роз'яснення змін до Угоди та як виконувати перевезення. Україна працюватиме так, щоб наш бізнес мав більше можливостей для своєї роботи.