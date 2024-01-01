Українські перевізники повинні будуть їздити з новою наліпкою: яка вона і навіщо

У цьому документі низка змін торкнеться українських та іноземних перевізників. Тепер, як зазначає Мінвідновлення, для виконання перевезень відповідно до Угоди необхідно:

Мати на борту ліцензію на перевезення у паперовому вигляді

Українським перевізникам достатньо мати на борту вантажівки витяг про отримання ліцензії на міжнародні перевезення вантажів англійською мовою з QR-кодом. Отримати його можна у особистому кабінеті перевізника.

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Мати документи на вантаж для порожнього транспорту

При виїзді з України порожнім транспортом водію необхідно обов’язково мати документи, що підтверджують повернення з вантажем, який водій буде забирати на зворотному шляху. Це може бути договір або підписана перевізником заявка. Ці документи повинні містити, зокрема, ім’я, контактні дані та адресу відправника. Також в них має бути вказано місце завантаження.

Інфографіка Мінвідновлення

Мати на борту документи для підтвердження типу перевезення

Протягом всього рейсу на борту повинні бути документи у паперовому або електронному вигляді, які підтверджують тип перевезення. Йдеться про коносаменти, товаротранспортні накладні, вантажні митні декларації тощо.

Мати документи для повернення порожньої вантажівки

При поверненні до України порожнім, необхідно мати документи, що підтверджують перевезення вантажу у прямому сполученні.

Мати наліпку на лобовому склі вантажівки

На лобовому склі транспортного засобу повинна бути наліпка розміром 5 см. Її вигляд затверджений в Угоді. У разі, якщо перевізник виконує перевезення не за умовами Угоди, тобто не двостороннє України – ЄС чи ЄС – Україна, а, наприклад, за дозволом ЄКМТ, наліпка має бути прихована. Завантажити наліпку можна за посиланням: https://bit.ly/3XxUhWJ.

Ось так виглядає наліпка, що буде обовязковою на лобовому склі. Фото: Мінвідновлення

Наліпка має допомогти контролюючим органам країн ідентифікувати вантажівки, що виконують перевезення відповідно до Угоди та попереджувати каботажні перевезення.

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Мінвідновлення також нагадало, що до 10 липня діятиме перехідний період, який дозволить перевізникам забезпечити всі вантажівки відповідними документами та наліпками. З 10 липня всі ці правила стають обов’язковими для виконання всіма компаніями, що виконують перевезення відповідно до Угоди.

На своїй сторінці в Facebook заступник міністра згаданого відомства Сергій Деркач застеріг, що до 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб далі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням. Після 10 липня нові правила згаданої Угоди почнуть діяти повноцінно.